Neubürger besuchten Rhön-Saale-Gründerzentrum

Beim Neubürger-Stammtisch stand diesmal ein Besuch des Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrums (RSG) auf dem Programm. Dr. Elisabeth Müller, Geschäftsführerin des Veterinärlabors Laboklin, berichtete, dass sowohl sie als auch Anita Schmitt ihr Unternehmen vor mehr als 20 Jahren im RSG gegründet haben. Dr. Matthias Wagner, Geschäftsführer des RSG, stellte die Möglichkeiten vor, die das Gründerzentrum bietet. "Das RSG hat im Wesentlichen drei Geschäftsfelder", sagte Wagner.

Zum einen ist es die Gründungsberatung und die Vermietung von Büro- und Schulungsräumen. Neben der Erstberatung der Gründer gehört zum Leistungsangebot des Geschäftsfeldes die Förderung von Innovationen, der Vernetzung und der Digitalisierung. Gerade die Kontaktvermittlung zu wissenschaftlichen Einrichtungen, Kooperationen und Zusammenarbeiten liegt Wagner am Herzen. Er verwies auf das umfangreiche Netzwerk zu anderen Gründerzentren in Unterfranken, Hochschulen, Landesanstalten, Behörden und überregionalen Einrichtungen. Ein weiterer Schwerpunkt des RSG liegt in den Bildungsangeboten der Akademie für Gesundheitswirtschaft mit den berufsbegleitenden Lehrgängen. Das Weiterbildungsangebot besteht aus Seminaren, Zertifikats- und Aufbaulehrgängen bis hin zu Hochschulangeboten. Die dritte Säule des Zentrums ist die Regionalentwicklung mit Förderung der Gesundheitsregion, des Bäderlandes, der Gesunden Stadt und der Telemedizin. Der nächste Neubürgerstammtisch findet am Donnerstag, 18. April, um 19 Uhr statt. Es wird eine Führung mit Blick hinter die Kulissen im Kurtheater geben. red