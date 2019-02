Neubürger besichtigen Luitpoldbad

Die Neubürger von Bad Kissingen konnten am Donnerstagabend das Luitpoldbad kennenlernen. Dr. Elisabeth Müller begrüßte die mehr als 90 Personen, die das Angebot einer Führung im Rahmen des monatlichen Neubürgerstammtisches annahmen. Aufgeteilt in zwei Gruppen gaben Harald Hümmer und Architekt Christian Teichmann einen Einblick in die Räume, vom historischen Treppenhaus, den verschiedenen historischen Ausstellungen bis hin zum Eck-Pavillon mit seinen bunten Bleiglas-Rundbogenfenstern.

Die Neubürger erfuhren aus erster Hand von der Geschichte, der Planung, den Baufortschritten und damit verbundenen Herausforderungen sowie der Nutzung des Gebäudes. Das Luitpoldbad war Anfang des 20. Jahrhunderts das größte Badehaus Europas. Heute beherbergt das unter Denkmalschutz stehende Gebäude die Bad Kissinger Spielbank und mehrere Behörden. sek