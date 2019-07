Fast schon Tradition ist, dass die Neubrunner Dorfmusikanten ein Kurkonzert in der "Bavaria"-Klinik in Bad Kissingen geben. Dieser Tage bekamen die Musiker viel Applaus von den zahlreichen Zuhörern. Moderator war Musiker Ewald Stretz. Gespielt wurden fast alle Sparten der Blasmusik: von Marsch, Walzer und Polka bis hin zum Tango. Zu den Melodien aus der 50er und 60er Jahren sangen Theresa und Edwin Reinwand. Natürlich ging es nicht zurück in die "Heiligen Länder" ohne Zugaben. str