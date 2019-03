Neubrunn, Eltmann, Königsberg: Wer punktet gegen den Abstieg?

Die Fußball-Kreisliga Schweinfurt startet bereits in den zweiten Spieltag nach der Winterpause. In der Kreisklasse findet dagegen nur eine Partie statt.

Kreisliga Schweinfurt

SG Sennfeld - FC Sand II Für die Sennfelder wird es bereits jetzt schon richtig eng. Zum Auftakt nach der Winterpause setzte es eine deutliche 3:1-Pleite beim TV Königsberg, der Vorsprung auf Schlusslicht Sylbach beträgt weiterhin nur einen Punkt. Mit der Reserve des FC Sand kommt zudem ein Aufstiegskandidat in den Landkreis Schweinfurt - Sand ist der klare Favorit und muss punkten, will man weiterhin ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mitreden. TV Königsberg - FC Haßfurt Ganz wichtige Zähler waren das für den TV Königsberg, der sich erst einmal wieder etwas Luft verschafft hat. Dank des Heimsieges gegen Sennfeld steht die Truppe um Spielertrainer Kevin Frazier auf Rang 11, punktgleich mit dem FC Neubrunn. In einem weiteren Heimspiel ist am Wochenende der FC Haßfurt zu Gast, der sich zuletzt zu einem 1:0-Sieg im Stadion an der Flutbrücke über Aufsteiger Aidhausen mühte. SG Stadtlauringen - Spfr. Steinbach

Gegen Stadtlauringen laufen die Steinbacher erstmals mit dem vom RSV Unterschleichach gekommenen Marcel Zitzmann auf und sind in dieser Auswärtspartie der Favorit. Auf Rang 2, zudem noch zwei Spiele weniger auf dem Konto als Tabellenführer Knetzgau, hat die Seufert-Elf ihr Glück in der eigenen Hand. Doch auch die Gastgeber spielten bisher eine gute Runde, leicht wird es also nicht. FC Neubrunn - TSV Aidhausen

Neubrunn braucht Punkte gegen den Abstieg, hat mit dem TSV Aidhausen jedoch einen unbequemen Gegner zu Gast. Mit nur einem Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz in Richtung Kreisklasse ist die Truppe um Torgarant Daniel Hümmer ab jetzt zum Siegen verdammt. SG Eltmann - SG Prappach Dasselbe gilt für die SG Eltmann. Die Perspektive für die kommende Saison ist gut: Mit Matthias Strätz und Marc Fischer hat Günther Preissner zwei Granaten verpflichtet, die jedoch sicher nicht in der Kreisklasse antreten wollen. Deshalb braucht es Siege für den Ligaerhalt, am besten schon in diesem Heimspiel gegen Prappach. SV Hofheim - TSV Knetzgau Nach dem Remis des SV Hofheim beim SV Ebelsbach geht es zu Hause gegen Spitzenreiter TSV Knetzgau. Das Team um Spielertrainer Daniel Beyer muss eine kompakte Leistung in allen Mannschaftsteilen abliefern, will man zumindest ein Pünktchen gegen den offensivstarken TSV mitnehmen. Die Strätz-Truppe steht zwar bislang unangefochten auf Rang 1, hat jedoch die Sportfreunde Steinbach und den FC Sand II im Nacken.

Kreisklasse Schweinfurt 3

SpVgg Untersteinbach - SG Dampfach

Sechs Punkte trennen die beiden Kreisklassisten, der Vorsprung auf den TSV Westheim auf dem Relegationsplatz beträgt acht beziehungsweise 14 Punkte. Dennoch wollen beide Teams das Polster vergrößern, um zum Saisonende hin nicht doch noch in den unliebsamen Abstiegsstrudel zu rutschen. di/red