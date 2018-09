Neubeginn in der Krankenhausseelsorge

Die ersten Arbeitstage hat Dietmar Denzler (51) schon hinter sich. Gemeinsam mit seinem evangelischen Kollegen, Pfarrer Ulrich Bahr (55), hat der katholische Pastoralreferent die Krankenhausseelsorge am Klinikum Forchheim übernommen.

Die Klinikseelsorge ist fest in der christlichen Tradition verwurzelt und geht auf die sogenannten "sieben Werke der Barmherzigkeit" zurück, die Jesus im Matthäusevangelium nennt. Eines davon ist "Kranke besuchen".

Der Pastoralreferent Dietmar Denzler arbeitet in den Pfarreien St. Martin, Verklärung Christi und in Kersbach. Dort übernimmt er Seelsorgeaufgaben wie Beerdigungen, Pfarrbriefe, Gottesdienste und Religionsunterricht. Der gebürtige Bamberger ist verheiratet, seine Töchter sind 15 und 13 Jahre alt und er wohnt in Nürnberg. Denzler unterstreicht die ökumenische Herangehensweise an die Krankenhausseelsorge: "Das Menschliche kommt zuerst." Er stehe für alle Menschen als Gesprächspartner zur Seite, egal welcher Religion diese angehörten. Die Gottesdienste am Klinikum hält Dietmar Denzler abwechselnd mit Pfarrer Leslie Oliver Mathias, der weiterhin die Messfeiern abhalten wird.

Seit 2012 in der Christuskirche

Ulrich Bahr arbeitet seit 2012 als Pfarrer in der Christuskirche in Forchheim und betreut seelsorgerlich die Orte im Norden Forchheims. Vorher war er Gemeindepfarrer in Erlangen und wechselte dann in den Schuldienst. Er ist verheiratet und hat drei erwachsene Söhne. Eine Viertelstelle widmet er dem Klinikum Forchheim und der Klinik Fränkische Schweiz in Ebermannstadt. Die Aufgaben der Klinikseelsorge sind breit gefächert. Zuallererst bieten beide Seelsorger den Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern des Klinikums unabhängig von der Konfession Zeit für Einzelgespräche an, in denen alles zur Sprache kommen kann, was den Betroffenen gerade bewegt.

Auch für Ehrenamtliche

Gemeinsam mit Dietmar Denzler will Ulrich Bahr im kommenden Winter einen Kurs für ehrenamtliche Klinikseelsorger auf die Beine stellen. In der Klinik Fränkische Schweiz in Ebermannstadt besteht bereits ein "Besuchskreis".

Ulrich Bahr weist darauf hin, dass alle Gespräche dem Seelsorgegeheimnis unterliegen. Worte, Gesten und Rituale können dabei helfen, Leid zu tragen: eine Segnung, ein gemeinsames Gebet oder Andachten und Gottesdienste. "Für katholisch Gläubige bringe ich gerne die Kommunion ans Bett. Für die Krankensalbung wird ein priesterlicher Dienst vermittelt", ergänzt Dietmar Denzler.

So findet jede Woche donnerstags ab 18.30 Uhr in der Kapelle ein halbstündiger evangelischer Gottesdienst statt. Die katholischen Gottesdienste sind am Mittwoch und Samstag jeweils um 18 Uhr.

Alle Gottesdienste werden auf Kanal 31 in die Patientenzimmer übertragen. red