Neubauer trifft dreimal

Die Damen des SV Reitsch haben mit dem 5:1-Auswärtserfolg beim SV Wernsdorf einen gelungenen Auftakt in die neue Saison der Bezirksoberliga erwischt, in der neuerdings mit Rückwechsel gespielt wird. SV Wernsdorf - SV Reitsch 1:5 (0:2)

Die Wernsdorfer - mit ihrem neuen Trainer Sebastian Schlauch an der Seitenlinie - starteten druckvoll. Doch der SVR ließ sich davon wenig beeindrucken und ging in der 7. Minute durch Linda Querfurth in Führung. In der 25. Minute legte Sandra Neubauer nach, nachdem sie sich allein auf der linken Außenbahn durchgesetzt hatte. Wenig später parierte die Heimkeeperin einen Abschluss von Linda Querfurth nicht sicher. Doch Neubauers Nachschuss verfehlte sein Ziel. Im Gegenzug bot sich für Wernsdorf die erste ernstzunehmende Möglichkeit: Ein Steilpass wurde quer gelegt, die Wernsdorfer Angreiferin erreichte den Ball jedoch nicht mehr.

Nach dem Seitenwechsel machte es die Heimelf in der gleichen Situation besser: Tyra-Dione Brown verkürzte auf 1:2. (63.). Im weiteren Verlauf wurde das Wernsdorfer Spiel deutlich ruppiger und Querfurth musste einiges einstecken. In der 82. Minute wusste sich Wernsdorf im eigenen Sechzehner nur mit einem Foulspiel an Querfurth zu helfen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Ramona Pauli-Löffler sicher zum 1:3. Bereits zwei Minuten später erkämpfte sich Neubauer im Mittelfeld den Ball und erhöhte auf 1:4. Mit ihrem dritten Treffer des Tages stellte sie in der 86. Minute per Kopf nach einem schön getretenen Freistoß von Querfurth den 1:5-Endstand her. rp SV Wernsdorf: Reichold - L. Fuchs (82. Sauer), Gath, Meixner, Pflaum, Payne, Hornung, S. Fuchs, Lamm, Brown, Pühl (46. Erhardt). SV Reitsch: F. Neubauer - Eckert (80. Wenzig), Pauli-Löffler, Pfeiffer, Wachter (23. Wich), A. Schneider, Müller, Förtschbeck (84. Ebert), Köhler, S. Neubauer, Querfurth. Tore: 0:1 Querfurth (7.), 0:2 S. Neubauer (25.), 1:2 Brown (63.), 1:3 Pauli-Löffler (82./FE), 1:4 S. Neubauer (84.), 1:5 S. Neubauer (86.) / SR: Thomas Hänisch / Zuschauer: 80.