Neubauer liest im Gartenhaus

Im Gartenhaus der Kunigundenruhstraße 23 hat der zuvor seit zehn Jahren heimatlose Kulturverein Neues Palais einen neuen Raum gefunden, um in den Worten seiner Vorsitzenden Petra Schwarz "neben schönen Festen auch Kulturveranstaltungen machen zu können".

Einen Eindruck vom neuen Raum und den kulturellen Schwerpunkten des Vereins können sich Interessierte bereits an diesem Donnerstag verschaffen.

Licht und Gesänge

Um 19.30 Uhr erzählt der Bamberger Schauspieler Martin Neubauer Homers Geschichte des Odysseus.

Optisch ergänzt werden die 24 Gesänge von einer Lichtinstallation mit Scherenschnitten des Bamberger Künstlers Wolfgang Müller. Die Lichtregie liegt in den Händen von Thomas Bismarck. "In diesem Wechselspiel entfalten die Geschichten ihren Zauber. Weil die Geschichten, die uns im klassischen Epos der Odyssee überliefert wurden, grundsätzliche menschliche Fragen berühren, haben sie nie an Aktualität verloren", sagt Petra Schwarz.

Wer wolle leugnen, dass Themen wie die Irrfahrt durch die Welt, die Frage nach dem Ich und dem Zuhause, nach Autonomie und Ausgeliefertsein zeitlos sind? Der Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. ch