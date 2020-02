Neubauer gewinnt Slalom im Hallenbad

Über 100 Kanuten kamen nach Bayreuth, um im Hallenbad am Kanuslalom-Wettkampf teilzunehmen. Der Bamberger Faltboot-Club (BFC) war in zwölf Wettbewerben vertreten.

Eva Pfannenmüller und Sonja Neubauer belegten im Canadier-Einer nach fehlerfreien Wertungsläufen in einer guten Zeit die Plätze 2 und 3. Frederic Haag tat es ihnen gleich und kam auf Platz 4. Im Kajak der weiblichen Jugend hatte es Sonja Neubauer mit ihren Dauerrivalinnen zu tun. Hier setzte sich die Lokalmatadorin Elena Röber vom SV Bayreuth durch, die Bamberger Kanutin belegte Platz 2 vor Juliane Tewes vom KK Rosenheim.

Sven Neubauer musste sich im Kajak-Einer der Herren mit Stefan Hengst vom KR Hamm, einem Nationalmannschaftsfahrer, messen. Nur diesen beiden gelang eine Laufzeit von unter 50 Sekunden im 25-Meter-Becken, in dem 15 Tore zu befahren waren. Neubauer kam auf den zweiten Platz. Frederic Haag war bei den Junioren am Start und belegte im Kajak mit vier Zehntelsekunden Rückstand den dritten Platz.

Auch Nachwuchskanuten des BFC waren mit nach Bayreuth gekommen. Bei den Schülern B, dem teilnehmerstärksten Feld im Kajak-Einer, startete Friedrich Brandner. Er zeigte einen fehlerfreien ersten Lauf und belegte mit einer guten Zeit den elften Platz. Bei den jüngsten Teilnehmern steigerte sich Lorenz Beck im zweiten Lauf deutlich und schob sich dadurch auf Platz 4 vor.

Auch im Canadier-Zweier mixed gingen die erfahrenen Bamberger Kanuten an den Start. Eva Pfannenmüller und Frederic Haag, die schon oft zusammen starteten, setzten sich gegen Sonja und Sven Neubauer durch. Diese waren in ihrem ersten gemeinsamen Canadier-Zweier-Rennen jedoch immer noch schneller als die Konkurrenz, somit waren zwei Bamberger Teams auf den ersten beiden Plätzen.

Ein Wettkampfmodus, den es so nur beim Hallenbad-Slalom in Bayreuth gibt, wurde im Anschluss an die Rennen noch ausgetragen: ein Parallel-Slalom der jeweils Zeitschnellsten. Bei den Damen starteten die vier Zeitschnellsten aus den Altersklassen Jugend bis Leistungsklasse. Hier musste sich Sonja Neubauer im Halbfinale geschlagen geben. Bei den Herren war der BFC ab dem Viertelfinale noch durch Sven Neubauer vertreten. Innerhalb von einer knappen halben Stunde standen drei Läufe auf dem Programm. Hier waren nicht nur Kondition, sondern auch Konzentration und Kraft gefragt, Fehler durfte man sich nicht erlauben, wurden sie doch mit zwei Strafsekunden bestraft.

Neubauer steigerte sich von Lauf zu Lauf und setzte sich im spannenden Finale gegen Patrick Röber vom SV Bayreuth durch und durfte bei der Siegerehrung ganz oben auf dem Podest stehen. Mit diesen Erfolgen startet der BFC zuversichtlich in die neue Saison, die Ende März beginnt. nk