Neubauer auf dem Weg zum Titel

Läufe zur bayerischen Meisterschaft in den Einzeldisziplinen im Kanuslalom fanden in Günzburg statt. Auf der Günz, einem Fluss, der durch die schnell wechselnden Wasserstände bekannt ist, war das Team des Bamberger Faltboot-Club (BFC) sehr erfolgreich, obwohl der Pegel zwischen dem Training und dem Wettkampf bis zu 30 Zentimeter gefallen war.Die Bamberger Kanuten stellten sich aber gut auf diese Bedingungen ein. Der Jüngste, Johann Hein, erreichte bei den Schülern A den beachtlichen vierten Platz. Bei den Schülerinnen A siegte Sonja Neubauer erneut souverän und führt die Wertung zur bayerischen Meisterschaft an. Frederic Haag belegte im Canadier-Einer (C1) nach Problemen im ersten Lauf noch den zweiten Platz.Eva Pfannenmüller (ebenfalls Jugend) wurde im C1 Vierte. Im Kajak-Einer (K1) erreichte sie dank eines fast fehlerfreien ersten Laufs den guten sechsten Rang. Bei den Junioren im K1 war Jakob Hein am Start. Mit einer kraftvollen Fahrt und nur einer Torstabberührung siegte er souverän. Nach über viermonatiger Verletzungspause meldete sich Sven Neubauer in der Leistungsklasse der Herren eindrucksvoll zurück. Mit einer technisch sauberen, aber auch sehr schnellen Fahrt gelang ihm auf Anhieb der zweite Platz.Gemeinsam mit Elena Röber vom SV Bayreuth und Mia Arnu vom KK Rosenheim erreichte Sonja Neubauer noch die bayerische Vizemeisterschaft in der K1-Mannschaft der Schülerinnen A.