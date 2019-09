Die nächste Sitzung des Bau- und Umweltausschusses findet am Dienstag, 17. September, um 16 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Bei den Bauanträgen beschäftigt sich das Gremium mit dem Neubau einer Maschinen- und Lagerhalle in Unterneuses, der Errichtung einer Rundbogenhalle in Ebensfeld und dem Neubau einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle in Dittersbrunn. red