Neubau und Geldautomat

Ende dieses Jahres soll der Hortneubau in Viereth winterfest sein. Ein straffer Zeitplan, zumal vor April/Mai nicht mit der baulichen Genehmigung zu rechnen ist, wie es auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hieß.

Geschäftsstellenleiter Gerd Franke habe alle Hände voll zu tun, um für die "Riesenbaustelle" die optimale Koordination auf die Beine zu stellen.

Barrierefreiheit

In der Gemeinderatssitzung erläuterte er den Gemeinderäten und Bürgermeisterin Regina Wohlpart (BG) die Vielzahl an Details, die für dieses Ziel zu bewältigen seien. Mit fortschreitender Planung würden sich neue Gesichtspunkte ergeben, die durchdacht und angepasst werden müssten: für den Hortneubau als Anbau an das Bestandsgebäude müsse ein Geländeversatz ausgeglichen werden, um den Anspruch an die Barrierefreiheit zu erreichen.

Der Verbindungsweg von der Schule zum Hortgebäude müsse so angelegt werden, dass die Sicherheit der Schulkinder gewährleistet werde.

Multifunktionale Nutzung

Weitere Planungsschritte betreffen, wie Franke erklärte, den Umbau und die Modernisierung des bestehenden Kindergartens. Die Errichtung von Räumlichkeiten für zwei Krippengruppen erfordere den Umbau des Untergeschosses und die Aufstockung des Erdgeschosses sowie Brandschutzmaßnahmen im Gebäude. Wert gelegt werde auf eine multifunktionale Nutzung des Horts mit Küche und Speisesaal für die Gesamteinrichtung.

Über die Fassadengestaltung und die Außenanlagen wolle man sich im Laufe der weiteren Planung Gedanken machen, um ein optisch ansprechendes Gesamtbild entstehen zu lassen, hieß es.

Wie bereits in vorangegangenen Gemeinderatssitzungen diskutiert, ist die Wendeanlage bestmöglich anzulegen - für die An- und Abfahrt von Lieferfahrzeugen und Müllabfuhr sowie für Rettungsfahrzeuge.

In Abstimmung mit der Regierung von Oberfranken wurden geringfügige Änderungen im Bauantrag vorgenommen, wie in der Sitzung erläutert wurde. Weitere Detailplanungen laufen demnach mit dem Investor Domizilium zur Errichtung der Seniorenwohnanlage. Der Gemeinderat fasste einstimmigen Beschluss, den Bauantrag wie vorgestellt einzureichen.

Geldautomat wurde abgebaut

Im Dezember wurde der Geldautomat der VR Bank abgebaut. Bürgermeisterin Regina Wohlpart erklärte in der Gemeinderatssitzung, dass die Kündigung nicht von der Gemeinde Viereth-Trunstadt ausgesprochen worden sei, sondern von der VR Bank, die hierfür wirtschaftliche Gründe genannt habe.

Jedoch seien die Mietkosten nicht ausschlaggebend gewesen für die Entscheidung, hieß es. Vielmehr verspreche man sich von einer Aufstellung am Einkaufszentrum Kaufland in Bischberg eine höhere Nutzung.

Für die bisherigen Nutzer des Geldautomaten ist dies jedoch mit einer zusätzlichen Entfernung von mehr als zwei Kilometern verbunden und somit fußläufig nicht mehr ohne Weiteres für jedermann zu bewältigen.

Unterschriftenaktion gestartet

Den Service eines örtlichen Geldautomaten möchte man daher auch in Viereth wieder haben. Deshalb wurde in der Gemeinderatssitzung eine Unterschriftenaktion gestartet. Die Liste liegt für vier Wochen im Einwohnermeldeamt der Gemeinde Viereth-Trunstadt aus. Die Bürger können sich dort eintragen.