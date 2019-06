Neubau soll Spitalgebäude ergänzen

Architekt Reiner Becker aus Berlin, Gewinner des Architektenwettbewerbes für das Spitalgebäude in Hollfeld legte in der letzten Stadtratssitzung den Stadträten seine Ideen zum Projekt vor. Unter 17 Architekten hatte er den ersten Platz erreicht.

Seine Grundidee war, das alte Spitalgebäude so wenig wie möglich zu verändern und stattdessen zu erhalten und durch einen Neubau, einen sogenannten Multifunktionsraum, zu ergänzen. Die drei Grundforderungen Tourismus, Genuss und sozialer Bürgertreff erfüllte er mit seinem Vorschlag.

An den Bereich Tourismus im Erdgeschoss schließt sich über den Freiraum des Gartens der Multifunktionsraum an. Dort können dann verschiedene Veranstaltungen abgehalten werden. Der Funktionsraum ist abschließbar und Heizung und Toiletten sind dort im Kellerbereich untergebracht. Auf der Freifläche und in dem Multifunktionsraum können Ausstellunggen sowie auch kulturelle Veranstaltungen und Konzerte ab gehalten werden.

Nach den Vorstellungen des Architekten soll in der Innenstadt eine kleine Stadt geschaffen werden, die belebt wird. "Wir schaffen ein Quartier in der Stadt", so Becker.

Auf Anfrage von Stadtrat Michael Schatz, ob auch öffentliche Toiletten am Spitalplatz vorgesehen sind stimmte der Architekt zu.

Laut Claudia Sauer sind durch die Zweiteilung der Gebäude auch entsprechende Zuschüsse von Landesamt, Landestiftung, Städtebauförderung,. Oberfrankenstiftung und Kulturfond zu erwarten. Laut Architekt Becker bewegt sich die Bausumme zwischen zwei und drei Millionen Euro. Die genauen Kosten müssen erst noch ermittelt werden..

Stadtrat Markus Seidler und Dritter Bürgermeister Wolfgang Degen gaben zu bedenken, dass die Stadt bei einer 80-prozentigen Förderung rund 600 000 Euro an Eigenleistung erbringen müsste.