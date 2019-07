Neubau für die Feuerwehr Igelsdorf

Die Mitglieder des Stadtrates kommen am Donnerstag, 25. Juli, zu einer Sitzung zusammen, die um 19.30 Uhr im Rathaus stattfindet. Folgende Punkte stehen auf der Agenda: Entwurfsplanung für den Neubau der Feuerwehr Igelsdorf; Erweiterung beziehungsweise Neubau der Grundschule Baiersdorf; Antrag auf Rücknahme des Beschlusses über Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen ab 1. September; Durchführungsbeschluss für den Neubau einer Kinder-tageseinrichtung in Igelsdorf; Satzung zur Benutzung der städtischen Obdachlosenunterkünfte; Antrag der FWG Baiersdorf zur Teilnahme am Projekt "Jeder Tropfen zählt".