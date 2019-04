Neubau für altes Brauhaus?

Gespannt warteten Bürgermeister und Gemeinderäte auf die Erörterungen der Firma Röder Architekten GmbH (Nürnberg) zum aktuellen Planungsstand des Areals "Schlossbrauhaus" in Trabelsdorf. Die Verwinkelung des Gebäudes und Verschachtelung der Räumlichkeiten auf verschiedenen Ebenen mit Holzfußböden lasse eine moderne Nutzung nicht zu. Daher wäre die wirtschaftlichste Möglichkeit ein Abriss des Baukörpers, der nicht unter Denkmalschutz steht, und die anschließende Errichtung eines Neubaus auf dem Kellergeschoss bzw. auf den alten Fundamenten.

Die alte Kubatur müsse erhalten werden, da sonst die gesetzlichen Abstandsflächen einzuhalten wären, was wiederum eine schmälere Gebäudegrundfläche mit sich brächte. Architekt Michael Röder wies auf die besondere Chance hin, dass man in Verbindung mit der Neunutzung des Trabelsdorfer Schlosses, die vertikale barrierefreie Erschließung mit einem gläsernen Turm als Verbindungsbau erreichen könne und so Aufzug und Treppenhaus von beiden Seiten - vom Schloss her durch einen Glasgang - zugänglich wären.

Die Arztpraxis im Erdgeschoss des Schlosses stoße an ihre Grenzen. Eine Neuplanung sehe es daher vor, die dortige Halle für die Öffentlichkeit offen zu lassen, und auch Verwaltungsräume dort einzuplanen. Die Räume des Medizinischen Versorgungs-Zentrums (MVZ) Trabelsdorf könnten im Ersten Obergeschoss untergebracht werden, denn eine Facharztpraxis benötige für eine Rentabilität etwa 250 bis 300 Quadratmetern Grundfläche. Im zweiten Obergeschoss wäre eine Nutzung in modernen Wohnformen, als WG-Zimmer mit eigener Wohnung, senioren- oder jugendgerecht denkbar.

Verwaltung im Neubau

Die für die Verwaltung benötigten Zimmer könnten auf den Neubau ausgeweitet werden. Man sehe nach Vorbild des alten Bestandes drei Geschosse vor, wobei der Ausbau des obersten Geschosses aus Sparmaßnahme zunächst zurückgestellt werden könne. Auch eine Vermietung als Büroräume, für Gesundheits-/Facharztpraxen oder Ähnliches könne man sich vorstellen.

Als die Sprache auf die zu erwartenden Kosten kam, erwiderte Tassilo Tratz vom Architektenbüro Röder, dass schon die Abriss- und Entsorgungskosten des Brauhauses bei 500 000 Euro liegen würden. Hinzu kämen die Trockenlegung und Entkernung des Schlosses. Am Ende erreichte man eine Bausumme in Höhe von rund fünf Millionen Euro netto. Da es für ein solches Projekt verschiedene Fördermöglichkeiten gäbe, wie zum beispiel zur Aktivierung von Leerstand im Ortskern - "Innen statt Außen" -, stellte Bürgermeister Michael Bergrab (ÜPL) Zuschüsse in Aussicht. Diese könnten aber erst in Erfahrung gebracht werden, wenn eine Bauvoranfrage gestellt werde, um damit Rechtssicherheit zu erhalten.

Mit Hinblick auf die Engstelle zur Straße hin - was einem "Nadelöhr" gleicht, so Gemeinderat Oliver Fromm - kam während der Diskussion noch die Anregung auf, ob man den Baukörper nicht etwas eindrehen könne, um damit die Abstände zur Fahrbahn hin zu verbreitern. Mit dieser zusätzlichen Anmerkung wurde das Architekturbüro Röder (Nürnberg) einstimmig beauftragt, auf Grundlage der erläuterten Planung eine Bauvoranfrage zu stellen. Man war sich aber auch einig, dass es sich dabei "um den größten Brocken" handeln würde, den die Gemeinde Lisberg jemals angelangt hätte.

Erfolgreicher Dienst

Was als Experiment begann, darf als Erfolg bezeichnet werden, so kommentierte Bürgermeister Bergrab den Rückblick des ersten Bufdi's (Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst), der seit April 2018 für die Gemeinde tätig war. Dabei handelte es sich nicht um einen jungen Menschen, der seine Arbeitsleistung dem Allgemeinwohl mit einer freiwilligen, gemeinnützigen und unentgeltlichen Arbeit zur Verfügung stellte. Stephan Düßel bereitete sich vielmehr unter dem Schwerpunkt "Natur und Umwelt" auf seinen baldigen Altersruhestand vor.

Die zwölf Lehreinheiten beim "NaBu" (Naturschutzbund Deutschland) bezogen sich auf ein nachhaltiges Handeln des Bundesfreiwilligen: Obstbaumschnitt, Bepflanzen einer Birkenallee, Sanierung des Vogelbeobachtungsturms im Schlosspark sowie Reparatur der Kinderspielgeräte, wie Kinderkarussell oder Nestschaukel. Die Anlage eines Kräutergartens mit unterschiedlichsten Pfefferminzpflanzen, das Bauen von 30 Nistkästen sowie die Verlegung eines "Fröschzauns" an der "Treu" (Trabelsdorf) waren im vergangenen Jahr nur einige Höhepunkte seiner Tätigkeit. Das Hauptaugenmerk lag auf "Überholung des Wanderwegenetzes", dessen Beschilderung von Touristen oft bemängelt wurde. Hierzu erwähnte Düßel auch den aufopfernden Einsatz aller Beteiligten, welche ihm mit Material oder Arbeitsleistung zur Seite standen. Als abschließendes Produkt seines anerkennens- und dankenswerten Dienstes - so Bergrab - konnte der Bundesfreiwillige dem Gemeinderat und dem anwesenden Publikum die druckfrischen Exemplare "Wanderwege der Gemeinde Lisberg im Steigerwald" überreichen (Auflage: 1200 Stück). Für das kommende Jahr konnte bereits ein 17-jähriger Jugendlicher als Bufdi in der Gemeinde gewonnen werden.