Neubau des Wasserwerks im Zweng ist das neueste Projekt der Stadtwerke

Das neueste Projekt der Stadtwerke Forchheim ist der Neubau des Wasserwerks im Zweng, um die Aufbereitung des Trinkwassers auch in Zukunft ressourcenschonend zu gewährleisten. "Der Zugang zu sauberem Wasser ist kein Privileg, sondern Menschenrecht. Doch die hohen Standards beim Trink- und Abwasser, wie wir sie aus Deutschland kennen, sind keine Selbstverständlichkeit", sagt Christian Sponsel, Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke.

Die wichtigste Voraussetzung für die hohe Qualität des Trinkwassers hierzulande sei der Schutz der natürlichen Ressourcen. Von 188 Milliarden vorhandenen Kubikmetern Grund-, Oberflächen- und Quellwasser werden in Deutschland pro Jahr nur etwa 2,7 Prozent gefördert. Das Wasser, das am Ende aus der Leitung kommt, ist qualitativ hochwertig. Außerdem ist es das mit Abstand günstigste Lebensmittel in Deutschland: Ein Liter kostet nur etwa 0,2 Cent.

Mit Investitionen in Höhe von 2,8 Milliarden Euro im Jahr 2018 legen die Wasserversorger in Deutschland großen Wert auf die Erhaltung der hohen Qualitätsstandards. Ebenso wichtig wie die Versorgung mit sauberem Trinkwasser sei die Aufbereitung des entstehenden Abwassers. In Deutschland sind etwa 97 Prozent der Haushalte an die öffentliche Kanalisation angeschlossen. Auch die Stadtwerke Forchheim arbeiten täglich für eine sichere und nachhaltige Versorgung.

So seien 2007 rund zwölf Millionen Euro in die Sanierung der Kläranlage gesteckt worden und seitdem 18 Millionen Euro in die Instandhaltung des Kanalnetzes.

Die Stadtwerke verfügen in Forchheim über eine eigene Trinkwassergewinnung mit dazugehörigem Wasserschutzgebiet im Bereich "Zweng". Durch eine 30-jährige Entnahmebewilligung, die 2005 erlangt wurde, ist die Trinkwasserversorgung in Forchheim langfristig gesichert. Ferner gibt es einen Sanierungsplan für die Trinkwasserleitungen bis 2025. Hier investieren die Stadtwerke rund 1,5 Millionen Euro pro Jahr in die Instandhaltung und den Ausbau der Versorgung.

In einer aktuellen Umfrage des Bundesverbande der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) bescheinigen 79 Prozent der Befragten ihrem Trinkwasser gute bis sehr gute Qualität. Die Wasserversorger selbst genießen demnach ein gutes Image unter Verbrauchern. red