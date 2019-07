Neubau des Kinderhauses

Um den Ersatzneubau des katholischen

Kinderhauses St. Josef Unterleinleiter und Abbruch des Bestands nach Errichtung des Neubaus geht es in der Sitzung des Gemeinderates Unterleinleiter am Donnerstag, 25. Juli. Weitere Themen in der um 19.30 Uhr im Rathaus beginnenden Tagung sind die Satzungsänderung über Aufwendungen und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren, die Satzungsänderung der Gebührensatzung für die Bestattungseinrichtungen der Gemeinde Unterleinleiter vom 20. Oktober 1999 sowie die Feststellung als auch die Entlastung zur Jahresrechnung 2018. red