Am Dienstag, 21. Januar, 18.30 Uhr, findet im Sitzungssaal des Rathauses in Muggendorf eine öffentliche

Sitzung des Marktgemeinderates Wiesenttal statt. Folgende Punkte beinhaltet die Tagesordnung: Vorstellung der Entwurfsplanung zum Neubau der Wiesentbrücke an der Gemeindeverbindungsstraße Haag-Wöhr; Antrag auf Vorbescheid über die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelcarport und eines Gästehauses auf dem Grundstück Trainmeusel, in der Gemarkung Birkenreuth; Notwendigkeit einer Sondervereinbarung über die Kostentragung für eine Verlängerung der Wasserversorgungsleitung zum Bauantrag über den Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage in der Gemarkung Birkenreuth; Kenntnisnahme über den vorzeitigen Rücktritt des Kommandanten sowie des stellvertretenden Kommandanten der Feuerwehr Streitberg. red