Neubau beim MTV schreitet voran

In seinem Jahresrückblick ging MTV-Vorsitzender Peter Röckelein bei der Mitgliederversammlung ausführlich auf den Stand der Baumaßnahme für die neue Gymnastikhalle ein. Trotz der langen Frostperiode konnte der Rohbau termingerecht fertiggestellt werden. Großes Lob ging an die beteiligten Handwerker, die nun unter der Leitung des Architekturbüros Jungkunst und Partner den Innenausbau vorantreiben. Mit dem Neubau muss auch das Umfeld neu gestaltet werden. So erhält die gesamte Baumaßnahme eine Arkade, damit alle Eingangsbereiche trockenen Fußes erreicht werden können.

Zwingend notwendig sei auch die Schaffung neuer Parkplätze auf dem Vereinsgelände. Ein Zugang zu den Parkplätzen auf dem ehemaligen FC-Vereinshaus-Gelände ist ebenso geplant. Damit soll der Parkplatzsuchverkehr in der Jahnstraße deutlich verringert werden.

Um den Außensportarten wie zum Beispiel Tennis mehr Eigenleistung bei der Bewirtung während der Spieltage zu ermöglichen, wurde der Aufenthaltsraum renoviert und eine neue Küche eingebaut. Der Antrag auf Spielgelderhöhung Tennis wurde mit großer Mehrheit angenommen.

Mit den neuen Gymnastikhallen von je 200 Quadratmetern auf zwei Stockwerken kann der MTV sein Sportangebot weiter ausbauen. Dennoch gebe es immer noch großen Bedarf an weiteren Hallen. Deshalb hat der MTV als größter Verein in Bamberg Ost (4100 Mitglieder) auch Interesse an der Mitnutzung der JFK-Halle angemeldet. Weitere Kooperationsangebote sind mit der Lebenshilfe Bamberg geplant. Hier gibt es schon seit Jahren gute nachbarschaftliche Beziehungen, die weiter ausgebaut werden sollen.

Mit der Anschaffung einer wettkampfgerechten Bodenturnfläche können sich nun die Leistungsturner optimal auf Wettkämpfe vorbereiten. Sie sind nach langer Zeit wieder die Nummer 1 in Bamberg und die Nummer 2 im Landkreis. Das Team um Felix Hüttner hat gute Aufbauarbeit geleistet, so Peter Röckelein, was die Versammlung mit großem Beifall belohnte.

Auf große Zustimmung stieß der Bericht des Kassiers Thomas Ott zur Finanzlage des Vereins. Auch wenn hauptamtliche Kräfte viele Verwaltungsaufgaben übernehmen, braucht der MTV weiterhin das ehrenamtliche Engagement vieler Mitglieder. Nur so kann auch in Zukunft ein bezahlbarer Personaletat eingehalten werden, so sein Fazit. Mittlerweile liegt auch der Bewilligungsbescheid des BLSV in Höhe von 401 150 Euro vor. Die Finanzierung des zwei Millionen-Projektes steht somit auf sicheren Füßen.

Die Entscheidung für ein Blockheizkraftwerk im vergangenen Jahr habe sich schon jetzt bezahlt gemacht. Derzeit erzeugt die Anlage rund 100 000 kWh nur für den Eigenbedarf. Das entspricht etwa 40 Prozent des Gesamtbedarfs. Zum Abschluss seines Berichts wies Thomas Ott mit Stolz darauf hin, dass 2017 alle Baurechnungen aus Eigenmitteln beglichen werden konnten.

Auch dieses Jahr konnte Vorstand Ingo Lang wieder zahlreiche Ehrungen vornehmen. Zunächst ging er noch einmal auf die besondere Ehrung von Hans Klug ein, der im Dezember 2017 für 45 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit als Kassier geehrt werden konnte, was die Versammlung mit lang anhaltenden Standing Ovations honorierte.

Urkunde und Vereinsnadel in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten: Gabriele Anders-Sprung, Anja Böhnlein, Fritz Braun, Barbara Götz, Heike Hartmann, Anke Köhler, Tosten Lang, Sabine Ott, Marie Ranftl, Irmgard Ruß, Peter Ruß, Waltraud Wachter und monika Zwirner.

Für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurden mit Urkunde und Vereinsnadel in Gold geehrt: Rainer Dürr, Claudia Eichelsdörfer, Thomas Fischer, Helmut Krebber, Lothar Ploch-Standke, Wolfgang Röder, Helga Röhrer, Walter Rösch und Günter Spindler.

Die Ehrenmitgliedschaft für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten Hannelore Schubert und Herbert Sohmer. Für 60 Jahre Mitgliedschaft konnten Margit Goetz, Otto Hafenrichter und Achim Neumeister geehrt werden, Dieter Sprung erhielt für 65 Jahre, Hilde Hartmann und Josefine Rösch für 70 Jahre Mitgliedschaft eine Ehrung des MTV Bamberg. red