Neuapostolische Konfirmation

Am Sonntag, 22. April, findet der Konfirmationsgottesdienst der neuapostolischen Kirchengemeinde Bad Brückenau statt. Konfirmiert werden Johannes Hönicke aus Schlüchtern, Noah David Noll aus Oberzell und Swantje Kiesel aus Steinau a. d. Straße-Marborn. Der Gottesdienst findet nicht in dem Kirchengebäude in Bad Brückenau statt, sondern im Bürgerhaus in Oberzell, Sinntalstraße 26. Be ginn des Gottesdienstes ist um 10 Uhr. sek