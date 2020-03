Neu im Amt: Mario Götz

Der neue Oberthulbaer Bürgermeister heißt Mario Götz. Über seine Wahl sagt er: "Ich freue mich sehr über die Wahl zum Bürgermeister des Marktes Oberthulba. Ich freue mich über die Wahlbeteiligung und das Ergebnis. Das ist ein großer Vertrauensvorschuss in meine Person. Das Ergebnis ist eine solide Grundlage für die anstehenden Aufgaben in unserer Gemeinde. Herzlicher Dank an alle, die mich auf diesem Weg begleitet haben, allen voran meiner Familie. Der Rückhalt und das Vertrauen bedeuten gleichzeitig auch Verantwortung für unsere Heimat. Ich freue mich auf das Amt und werde mich für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger des Marktes Oberthulba einsetzen. Als gemeinsamer Kandidat des CSU Ortsverbandes Markt Oberthulba und der Freien Wählergemeinschaft habe ich breite Unterstützung erfahren." sh