Neu gewählter Vorstand

Neuwahlen standen noch vor den Ausgangsbeschränkungen in Zeiten von Corona bei der SG Eintracht Oberleichtersbach an. Doch zuvor erläuterte Vorstand Marcel Schilling die im vergangenen Jahr geleistete Vereinsarbeit. Sehr gut sei die Unterstützung bei der Ausrichtung zum Fest des 70-jährigen Bestehens der SGO gewesen. Das dreitägige Fest sei in allen Belangen ein voller Erfolg gewesen. Neben diversen kleinen Anschaffungen wurden auch eine neue Industrie-Dunstabzughaube für die Würstchenbude und zwei neue Kleindfeldtore gekauft.

Auch sportlich war 2019 einiges bei der Eintracht geboten, wurde in der Jahreshauptversammlung deutlich. Die Abteilung Breitensport hatte so guten Zulauf, dass teilweise Wartelisten eingerichtet werden mussten. Auch im Jugendbereich sei der Verein weiterhin gut aufgestellt, so könne aufgrund der Zusammenarbeit mit den umliegenden Vereinen wieder in jeder Altersklasse eine Mannschaft gestellt werden. Julian Enders, Christian Zirkelbach, Miriam Hornung und Carmen Müller erwarben verschiedene Trainerscheine. Einziger negativer Aspekt war der Abstieg der 1. Mannschaft aus der Kreisklasse.

Nach den Berichten der Abteilungsleiter standen die Neuwahlen an. Da Christian Zirkelbach nicht mehr als Vorstand zur Verfügung steht, musste der Verein auf dieser Position für Ersatz sorgen. Mit Florian Müller konnte ein langjähriges Mitglied als Nachfolger gewonnen werden. Neben Florian Müller wurden Markus Rubi und Marcel Schilling als gleichberechtigte Vorstände wiedergewählt. Auch die restlichen Posten blieben weitgehend unverändert.

Im Anschluss gab es einen Ausblick. Marcel Schilling stellte die Planungen für den Saalumbau vor. Dieser soll im nächsten Winter erfolgen. red