Neu gestaltet: Abschiedsraum wird feierlich eingeweiht

Seit der Eröffnung des Seniorenzentrums "Rodacher Leben" in Bad Rodach vor genau 20 Jahren ist das Thema Sterbebegleitung ein immer wiederkehrender Punkt im Zusammenleben mit älteren Menschen. Umso wichtiger ist es, für diesen Anlass eine Räumlichkeit zu finden, in der Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter in Würde vom Verstorbenen Abschied nehmen können.

Doch leider hat der Zahn der Zeit auch hier keinen Halt gemacht, so dass die Einrichtungsleiterin Daniela Bähr eine Umgestaltung des Aussegnungsraums für unumgänglich hielt. Als Vorbild sollte hier das würdevoll gestaltete "Haus des Abschieds" des Bestattungsinstitutes M. Brehm in Coburg dienen, das im Januar 2018 von Jochen Gleißner übernommen wurde.

Gleißner stand Bähr mit seiner Fachkompetenz zur Seite und ermöglichte durch eine großzügige Spende eine komplette Neugestaltung des Raums. So wurden z. B. die Wände neu gestrichen, neue Gardinen angebracht, der Fußboden aufbereitet und auch die Bestuhlung erneuert.

Der neue Aussegnungsraum wurde in einer Feierstunde gemeinsam mit den Heimbewohnern des "Rodacher Leben" eröffnet. Bähr nutzte die Gelegenheit, sich im Namen des Seniorenzentrums "Rodacher Leben" bei Gleißner für seine Unterstützung zu bedanken. red