Neu gegründete Damenmannschaft der TS Kronach feiert erfolgreiche Saison

Nach fast einem Jahrzehnt Abstinenz schickte die Basketball-Abteilung der Turnerschaft Kronach in dieser Saison erstmals wieder eine Damenmannschaft an den Start. In der Bezirksoberliga Gruppe A landeten die Kronacherinnen auf dem vierten Platz mit einer Bilanz von 8:12 Punkten. Das intern ausgegebene Ziel, das beste Team aus dem Landkreis Kronach zu sein, wurde erreicht. Alle vier Derbys gegen Ludwigsstadt und Küps gingen an die Kreisstadt.

Nach einer erfolgreichen Ära im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends hatte sich die Mannschaft im Jahr 2009 bedingt durch Studium aufgelöst. In dieser Zeit stiegen die Kronacherinnen bis in die Bayernliga auf und feierten Meisterschaften in der Bezirksliga sowie sechs Pokalerfolge am Stück.

Übrig geblieben in der weiblichen Abteilung des Vereins war eine Mädchenmannschaft, die Ende der vergangenen Saison mangels Spielmöglichkeit im Bezirk und aufgrund einer heterogenen Altersstruktur ebenfalls vor dem Aus stand. Durch die Rückkehr von Spielführerin Steffi Gehring nach Kronach, die zwischenzeitlich sogar in der 1. Bundesliga aktiv war, nutzte die TSK die Chance, wieder eine Damenmannschaft zusammenzustellen.

Von der 17-jährigen Leistungsträgerin Anna-Louisa Riedel bis hin zum reaktivierten Routinier im Team, Birgit Madinger, beträgt die Altersspanne nahezu 30 Jahre. Zudem unterstützt die erst 13-jährige Lea Frank die Mannschaft im Training, die aus der aufgelösten U12 übrig geblieben ist und die zudem in Kemmern in der U14-Bayernliga aktiv ist.

Reaktiviert wurde außerdem Linda Wiens, aus Nordhalben stieß Steffi Kotschenreuther zum Team, so dass die Turnerschaft um die verbliebenen Spielerinnen der U20 eine Zehnköpfige Mannschaft an den Start schicken konnte; lediglich auf Hannah Steidl, die nach dem Abitur ein Auslandsjahr in Irland verbringt, musste man in dieser Saison verzichten.

Die Saison verlief für die Kronacherinnen erwartungsgemäß. Gegen die beiden Spitzenteams der Gruppe A - den ungeschlagenen Tabellenführer aus Bayreuth und das Team von SC Kemmern III - hatten sie keine Chance und verloren alle Begegnungen deutlich.

Gegen die Mannschaft aus Baunach agierte die TSK auf Augenhöhe. Das Auswärtsspiel ging jedoch ersatzgeschwächt verloren. Auch im Rückspiel, als ebenfalls einige Damen verletzungsbedingt pausieren mussten, setzte es eine 57:63-Niederlage.

Teams wie Baunach wieder einzuholen, ist eines der Ziele für die neue Saison. Ein weiteres ist, weniger Verletzungen erleiden zu müssen, fielen doch immer wieder Spielerinnen verletzt oder krank aus. So vergab Kronach auch die Chance auf das Pokal-Top-4 mit einer relativ deutlichen Niederlage in Coburg.

Die prestigeträchtigen Landkreis-Derbys entschieden die Kronacherinnen aber alle für sich. Verlief der Start in Ludwigsstadt noch etwas holprig, so fielen der Auswärtssieg in Küps und der Heimsieg gegen Ludwigsstadt deutlich aus.

Am letzten Spieltag hieß der Gegner erneut Küps. Lange liefen die Kronacherinnen einem Rückstand hinterher, vergaben viele Korbleger und Freiwürfe und mussten bis zum Ende kämpfen, ehe sie den 52:46-Sieg unter Dach und Fach brachten und somit einen erfolgreichen Saisonabschluss feierten.

Neben den beiden Topscorerinnen im Team, Stefanie Gehring (15 Punkte im Schnitt) und Anna-Louisa Riedel (17), punkteten auch die beiden jungen Centerinnen Lena Bienlein (10) und Laura Heckmann (8) erfolgreich. Zum Teamerfolg der gesamten Saison trugen auch die weiteren Stützen im Team, Linda Oßmann und Lena Schneider bei, Alina Oßmann half in einigen Spielen mit aus.

Zwei neue Spielerinnen

Auch in der nächsten Saison wollen die Kronacherinnen weiter in der Bezirksoberliga mitmischen. Um den Kader personell etwas zu verstärken, sollen zwei Spielerinnen der erfolgreichen Mannschaft aus dem letzten Jahrzehnt wieder eingebaut werden. Auch ansonsten stehen die TSK-Damen jeder personellen Verstärkung offen gegenüber. Bei Interesse am Training kann sich jeder bei der Turnerschaft Kronach, auf der Facebookseite der Turnerschaft Kronach Abteilung Basketball, oder direkt bei der Abteilungsleitung informieren. Trainiert wird regelmäßig am Donnerstag um 18.30 Uhr in der Lucas-Cranach-Halle. mad