Neu formierter TTC Au ungeschlagen an der Tabellenspitze

Nach dem Rückzug aus der Bezirksoberliga in der vergangenen Saison trat die neu formierte Mannschaft des TTC Au in der Bezirksklasse B an. Diese Entscheidung fruchtete bislang: Nach Vorrundenabschluss steht sie ohne Niederlage mit zwei Zählern Vorsprung an der Spitze (14:4 Punkte). Der TTC, der mit Frank Seiz nur noch einen Spieler aus der einstigen 1. Mannschaft in seinen Reihen hat, spielte aber viermal Remis. Drei dieser 8:8-Resultate standen in den letzten drei Partien zu Buche. Deutet dies etwa auf ein Nachlassen hin?

Der SV Rothenkirchen II (12:6) hat derweil zu einer Aufholjagd angesetzt und nach schwankenden Auftritten zuletzt vier Siege am Stück eingefahren. Wäre der SVR bei zwei seiner drei Niederlagen nicht mit einem Mann weniger angetreten, dann könnte er eventuell sogar besser dastehen.

Neben Rothenkirchen II gehört noch der punktgleiche FC Pressig zu den Verfolgern. Die Pressiger haben dem TTC zwar einen Punkt abgeknöpft, aber andererseits gegen Marienroth (8:8) und in Ebersdorf (4:9) wichtige Zähler liegen lassen. Ob der Rangvierte DJK-SV Neufang II (11:7) bei der Titelvergabe noch ein Wörtchen mitreden kann, wird sich zeigen. Die Bezirksliga-Reserve zeigte sich etwas wankelmütig, genießt aber in der Rückrunde Heimvorteil gegen Au und Pressig.

Auf dem fünften und sechsten Tabellenplatz folgen mit dem jeweils ausgeglichenen Punkteverhältnis von 9:9 der TSV Stockheim II und der SV Fischbach. Nur zwei Punkte weniger hat der auf einem Abstiegsplatz stehende Tabellenvorletzte TTC Wallenfels (7:11). Auf der Hut müssen deshalb auch noch der TSV Ebersdorf und der TV Marienroth sein (je 8:10). Keine Rettung mehr wird es für den noch punktlosen SV Nurn geben (0:18). Dabei gehören dessen beiden Spitzenspieler Thomas Zeis und Michael Biesenecker im Einzel zu den besten Ligaspielern und sind gemeinsam das drittbeste Doppel. Die Nurner leiden sehr unter dem Ausfall ihrer erkrankten Nummer 3, Ottmar Wunder.

Unter den insgesamt 85 eingesetzten Spielern befanden sich auch drei Damen vom TTC Wallenfels. Nachstehend die Besten in den drei Paarkreuzen und im Doppel, wobei nur Akteure berücksichtigt wurden, die mindestes fünf Begegnungen absolviert haben: hf Vorderes Paarkreuz: 1. Michael Gehring (SV Rothenkirchen) 17:0 Einzelspiele, 2. Thomas Kestel (FC Pressig) 14:4, 3. Sebastian Kotschenreuther (DJK/SV Neufang II) und Thomas Zeis (SV Nurn) beide je 13:5, 5. Rene Großmann (TSV Ebersdorf) 11:4.

Mittleres Paarkreuz: 1. Horst Scherbel (Rothenkirchen II) 13:3, 2. Rüdiger Scherbel (Rothenkirchen II) 11:3, 3. Volkmar Reitz (Ebersdorf) 10:3, 4. Hans Meserth (Fischbach) 12:5, 5. Harald Fröba (Pressig) 12:6.

Hinteres Paarkreuz: 1. Werner Sigmund (Au) 14:1, 2. Michael Boxdörfer (Au) 13:4, 3. Roland Rehm (Neufang II) 11:3, 4. Jürgen Simon (Stockheim II) 8:1, 5. Klaus Kestel (Stockheim II) 9:3.

Doppel: 1. Sebastian Kotschenreuther/Roland Rehm (Neufang II) 10:0, 2. Jürgen Barnickel/Gottfried Grom (Marienroth) 10:2, 3. Michael Biesenecker/Thomas Zeis (Nurn) 9:1, 4. Matthias Grahl/Reinhold Wachter (Fischbach) 8:1, 5. Rene Großmann/Volkmar Reitz (Ebersdorf) 6:1.