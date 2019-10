Eine Veranstaltung "Gründertreff" am Dienstag, 15. Oktober, ab 16.30 Uhr in der Dienststelle Ebermannstadt des Landratsamtes Forchheim, Oberes Tor 1, informiert über die Finanzierung, bietet eine betriebswirtschaftliche Beratung für Industrie und Handel und stellt Informationen zum Existenzgründungszuschuss zur Verfügung. Anmeldungen sind bis Freitag, 11. Oktober, über E-Mail an wifoe@lra-fo.de oder unter Telefon 09191/86-1021 möglich. red