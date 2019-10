Netzwerkabend zum Thema "Arbeitsrecht"

Die Elan-Netzwerkfrauen laden am Dienstag, 12. November, zum Netzwerkabend unter dem Motto "Arbeitsrecht im Kleinbetrieb" ein. Die Fachanwältin für Arbeitsrecht Anja Wagler steht nach einem Impulsvortrag allen Interessierten für arbeitsrechtliche Fragen zur Verfügung. Bereits im Vorfeld können ihr Themen oder Fragen für diesen Abend unter anja@wagler-wagler.de mitgeteilt werden. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Besprechungsraum von Hörgeräte-Geuter in der Mohrenstraße 18 in Coburg. Eine Anmeldung bis 6. November ist unter info@elan-coburg.de (Betreff: Anmeldung - Arbeitsrecht) erbeten. Die Teilnahme ist für Elan-Mitgliedsfrauen kostenlos. red