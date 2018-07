Netzwerk hilft Unternehmern und Existenzgründern

Für Unternehmer und Existenzgründer veranstaltet das Landratsamt Neustadt/Aisch-Bad Windsheim einen Beratungstag der Wirtschaftsförderung . Dieser erfolgt in Zusammenarbeit mit den Aktivsenioren und der Wirtschaftsvereinigung NEA-BW des Landkreises. Termin ist am Dienstag, 10. Juli, von 14 bis 17 Uhr im Landratsamt Neustadt/Aisch, Zimmer A 100 statt. Schwerpunkte der Beratung sind Planung und Finanzierung, Organisation und Rechnungswesen sowie Hilfe bei Problemen mit Produktion, Vertrieb und Absatz. Die Aktivsenioren Bayern und die Wirtschaftsvereinigung NEA-BW sind gemeinnützige Vereine. Ehemalige Führungskräfte stellen im Ruhestand ihr Wissen und ihre Erfahrung ehrenamtlich in den Dienst von Wirtschaft und Gesellschaft. Infos und Terminvereinbarung unter Telefon 09161/92-1411 oder via E-Mail an wirtschaft@kreis-nea.de. red