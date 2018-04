Netzwerk Frauen für Frauen bietet Kraftinseln und Impulse an

1. Der erste Eindruck bietet keine zweite Chance!

2. Ausreden sind immer da. Chancen nicht!

3. Scheiter heiter - Leseshow mit der Stehaufqueen!

Wenn Frauen Networking betreiben, dann ist das immer noch mit einem schlechten Image verbunden. Halten sich Frauen deshalb zurück oder spielen ganz andere Dinge eine Rolle? Auf diese Frage will das Netzwerk Frauen für Frauen mit erfolgreichen Networkerinnen eine Antwort finden, die frau mutiger werden lässt, selbst eine Networkerin zu werden.Frauen treffen am 23. Oktober um 19 Uhr im Coburger Landratsamt, Lauterer Höhe 60 in Coburg Frauen für interessante Gespräche, neue Impulse, zum Kennenlernen und Tauschen von Visitenkarten (Vorverkauf fünf Euro in der Touristinfo, Herrngasse 4, Coburg, Abendkasse sieben Euro).Das Netzwerk Frauen für Frauen möchte Frauen die Möglichkeit bieten, sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. Frauen sollen sich ihrer eigenen Stärken bewusst werden und ihre sozialen Kompetenzen zielgenau und souverän einsetzen, um selbstbewusster neue Herausforderungen anzunehmen.Dem Organisationsteam gehören die Gleichstellungsbeauftragten aus Stadt und Landkreis Coburg, der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, den Jobcentern von Stadt und Land und der Hochschule Coburg an. Unterstützt werden die Veranstaltungen von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels, der HABA-Firmenfamilie und dem Ladies' Circle Coburg. Weitere Informationen sind auch auf der Homepage www.coburg.de/frauenfuerfrauen zu finden.Unter dem Motto "Finde deine Kraftinseln - Hol dir Impulse" sind für 2018 noch weitere Veranstaltungen geplant: Gleich drei Expertinnen kommen nach Coburg.Den Auftakt der Veranstaltungsreihe des Netzwerkes Frauen für Frauen macht am 2. Mai Nicola Tiggeler. Ob als "böse Barbara" in der Telenovela "Sturm der Liebe", als Gerichtsmedizinerin in der Vorabendserie "Rosenheim Cops", auf der Theater- oder Opernbühne, als Moderatorin oder Sprecherin - Nicola Tiggeler ist ein versierter Kommunikationsprofi. "Unsere Stimme ist wie eine akustische Visitenkarte und ein wichtiges Werkzeug, um uns im Beruf und Alltag durchzusetzen", sagt Tiggeler. Erfolg habe, wer andere von sich und seinen Ideen überzeugen könne. Dazu muss man nicht nur kompetent sein, sondern diese Kompetenz auch ausstrahlen.Wie das mit der eigenen Stimme gelingt, lässt sich genauso erlernen wie das Erwecken von Emotionen beim Gegenüber. Unter dem Motto "Der erste Eindruck bietet keine zweite Chance" dürfen sich die Zuschauerinnen auf einen abwechslungsreichen Abend mit einer Mischung aus Unterhaltung und 100 Prozent anwendbaren Profitipps freuen.Unterstützt vom Modehaus Jasmin Franz, präsentieren die Coburger Netzwerkerinnen an diesem Abend auch passende Outfits, damit frau künftig eine bleibende Wirkung und ein überzeugender Auftritt gelingt.Die Veranstaltung richtet sich an alle Frauen, die sich beruflich weiterentwickeln wollen, Lust auf persönliche Veränderung haben oder einfach nur neue Impulse suchen. Denn das positive Zusammenspiel von Ausstrahlung, Körpersprache und Stimme ist der Schlüssel zum eigenen Erfolg.Die Veranstaltung findet am 2. Mai von 19 Uhr bis gegen 21 Uhr in der Aula der Lutherschule, Albertsplatz 1 in Coburg, statt. Karten gibt es im Vorverkauf für zehn Euro in der Touristinformation, Herrngasse 4, Coburg. An der Abendkasse gibt es Tickets für zwölf Euro.Antje Bach, Trainerin und Mediatorin aus der Schweiz, lädt Frauen ein, mutig zu sein. "Lernen Sie sich selbst noch besser kennen und entwickeln Sie Ihre Bereitschaft zu entschlossenen Schritten", fordert sie von ihren Zuhörerinnen am 5. Juni, um 18 Uhr im Bayrish Pub, Mauer 2 in Coburg für mehr Freude an Entscheidungen und mehr Selbstvertrauen.Denn: Egal was passiert - jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Ausreden zählen nicht länger! Karten im Vorverkauf für zehn Euro im Touristinfo, Herrngasse 4 in Coburg, Abendkasse zwölf Euro.Das neue Live-Programm mit Nicole Staudinger zum gleichnamigen Bestseller "Stehaufqueen" kommt nach Coburg. In ihrer Leseshow zeigt Staudinger ihren Zuhörerinnen auf humorvolle und bewegende Art und Weise, dass in jeder Frau eine Stehaufqueen steckt.Die Erfolgsautorin gibt Stehauf-Tipps, wie man auch in Krisen immer wieder Ja zum Leben sagen kann. Frauen können sich freuen h auf einen lustigen und bewegten Abend am 27. September, um 19 Uhr in der Aula der Hochschule, Friedrich-Streib-Str. 2 in Coburg. Karten kosten im Vorverkauf 17 Euro in der Buchhandlung Riemann, Markt 9 in Coburg.