Netzbetreiber Telefonica nimmt LTE-Station in Buckenhofen in Betrieb

Der Netzbetreiber Telefónica Deutschland baut laut Pressemitteilung sein O2-Mobilfunknetz im Landkreis Forchheim derzeit umfangreich aus. Im Zuge seines Ausbauprogramms habe das Unternehmen eine neue LTE-Station (4G) in Buckenhofen errichtet.

Die neu in Betrieb genommene LTE-Station ergänzt die bisherige GSM- und UMTS-Technik (2G und 3G) an dem Standort. Dadurch würden mehrere Tausend Menschen in der Umgebung zum Teil erstmals von der neuen Netztechnologie sowie damit verbunden von einer schnellen und flächendeckenden LTE-Versorgung im O2-Mobilfunknetz profitieren. Das O2-Netz steht auch Nutzern zahlreicher weiterer Marken zur Verfügung.

Der LTE-Standard wird laut Telefonica in den kommenden Jahren weiterhin das Rückgrat der bundesweiten Mobilfunkinfrastruktur bilden.

Der aktuelle Netzausbau sei auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur nächsten Mobilfunkgeneration 5G. Mit der neuen LTE-Station habe das Unternehmen den Grundstein für einen künftigen Ausbau gelegt. Denn technisch gesehen baue der 5G-Standard auf der Systemarchitektur von LTE auf, die zunächst einmal vorhanden sein müsse.

Allgemein bildet der Freistaat Bayern derzeit einen der Schwerpunkte des Netzausbaus von Telefónica Deutschland. Das Unternehmen habe sein O2-Mobilfunknetz in Bayern im vergangenen Jahr mit über 1000 zusätzlichen LTE-Sendern in nahezu allen Städten und Landkreisen massiv ausgebaut, damit die Menschen insbesondere in ländlichen Regionen von einer verbesserten Netzabdeckung, höheren mobilen Datenraten sowie einer allgemein besseren Netzqualität profitieren.

Insgesamt 50,4 Millionen Kundenanschlüsse hat das Unternehmen nach eigenen Angaben in Deutschland. Allein im Mobilfunk betreut Telefónica Deutschland mehr als 46 Millionen Anschlüsse - kein Netzbetreiber verbinde hierzulande mehr Menschen. Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete das Unternehmen mit knapp 9000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört mehrheitlich zum spanischen Telekommunikationskonzern Telefonica S.A. mit Sitz in Madrid. Mit Geschäftsaktivitäten in 14 Ländern und einer Kundenbasis von etwa 345 Millionen Anschlüssen gehört die Gruppe zu den größten Telekommunikationsanbietern der Welt. red