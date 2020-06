Nester mit Raupen absammeln

Die Autobahndirektion Nordbayern startet ab Mitte Juni 2020 im Bereich der Dienststelle Würzburg mit der "mechanischen Bekämpfung" des Eichenprozessionsspinners, heißt es in einer Pressemitteilung der Autobahndirektion Nordbayern, Dienststelle Würzburg.

Eine beauftragte Fachfirma sammelt bis Mitte August 2020 die Nester des Eichenprozessionsspinners mit den verpuppten Raupen entlang der Autobahnen sowie den Parkplätzen und den Tank- und Rastanlagen ab. Der Schwerpunkt liegt besonders auf den Parkplätzen und Tank- und Rastanlagen an den Autobahnen A3, A7 und A70 sowie auf den Holzungsflächen, die für die anstehenden Baumaßnahmen der Dienststelle Würzburg vorbereitet werden.

Beginnen wird die Fachfirma ab Mitte Juni 2020 entlang der A3 zwischen den Anschlussstellen Rohrbrunn und Marktheidenfeld an den Tank- und Rastanlagen Spessart Ost und West. Die Arbeiten werden bis Mitte August 2020 abgeschlossen sein, heißt es in der Pressemittelung weiter. Die Kosten belaufen sich im Bereich der Dienststelle Würzburg auf rund 90 000 Euro.

Die Raupen des Eichenprozessionsspinners bilden im Laufe ihrer Entwicklung feine Brennhaare aus, die nach Hautkontakt zu schweren allergischen Reaktionen bis hin zu Quaddeln am ganzen Körper führen können. Durch das Einatmen der Brennhaare entstehen Reizungen an Mund- und Nasenschleimhäuten, die schmerzhaften Husten und Asthmaanfälle verursachen können. Die Mitarbeiter der Fachfirma erledigen ihre Arbeit daher in spezieller Schutzkleidung. Bei starkem Befall kann es zur Vermeidung von gesundheitlichen Schäden erforderlich werden, vorsorglich einzelne Ruhezonen auf Parkplätzen sowie Tank- und Rastanlagen kurzzeitig zu sperren. red