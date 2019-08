Nervöser 25-Jähriger mit Drogen am Steuer

Am frühen Samstagabend haben Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth ein polnisches Auto an der Ausfahrt Bayreuth-Süd in Richtung München kontrolliert. Dabei wurde bei einem sichtbar nervösen 25-jährigen Polen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der Fahrzeugführer wurde daraufhin positiv auf diverse Betäubungsmittel getestet. Die Fahrt war somit erst einmal zu Ende. Der Fahrer musste auf einen Ersatzfahrer aus Polen warten. Dem 25-Jährigen blühen jetzt ein empfindlich hohes Bußgeld wegen der Drogenfahrt und mehrere Punkte in Flensburg.