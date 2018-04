"Nepomuk" wählt neu und bereitet Fan-Fest vor

Wahlergebnis



dr



Recht aktiv ist der FC Bayern-Fanclub "Nepomuk", wobei natürlich das besondere Augenmerk dem Lieblingsverein, dem FC Bayern München, gilt. Im Rahmen der Wahlen verwies Vorsitzender Marco Jakob darauf, dass der Fanclub 2019 schon zehn Jahre besteht und ihm deshalb die Ausrichtung des Oberfranken-Treffens übertragen wurde.Zu Beginn der Versammlung, wozu Vorsitzender Marco Jakob alle herzlich im "Nepomuk" willkommen hieß, konnte er mit Freude feststellen, dass die Mitgliederzahl weiter gewachsen ist. Wie in jedem Jahr gab es, nachdem der Fanclub 155 Tickets zugeteilt bekam, erlebnisreiche Fahrten, die die Stadien nach Leverkusen, Freiburg und Bremen sowie in die Allianz-Arena führten. Natürlich wurde auch das Gastspiel des FC Bayern in Coburg besucht. Es wird, kündigte Vorsitzender Jakob an, weiterhin ein Anliegen des Vereins bleiben, der in schöner Regelmäßigkeit stets auch gemeinnützige Einrichtungen bedacht hat, dafür zu sorgen, dass es in der Gemeinschaft einen Platz für jeden geben wird. Er wies darauf hin, dass die Vorbereitungen für das große Fanclub-Fest im "Nepomuk" am 5. Mai ab 13 Uhr bereits auf Hochtouren laufen. Neben einem Rahmenprogramm mit Torwandschießen, einer reichhaltigen Tombola, der Hüpfburg und dem Kinderschminken wird es Auftritte der Trachtengruppe Wilhelmsthal, der Teuschnitzer Funkenmariechen und am Abend dann die DJ-Party geben. Natürlich kann währenddessen von allen auch das Spiel des FC Bayern in Köln (Anstoß 15.30 Uhr) mit verfolgt werden.Im weiteren Verlauf der Versammlung wurden dann auch die Wahlen durchgeführt, die zu folgendem Ergebnis führten: Erster Vorsitzender Marco Jakob, Zweiter Vorsitzender Andy Breitenstein, Schatzmeister Thomas Schilling, Schriftführer Tobias Grießer, Beisitzer des Vorstands Kurt Larisch, Norbert Henkel, Manuela Frölich, Sandra Wagner, Patrick Eschenbacher und Georg Grießer. Bevor Vorsitzender Marco Jakob die Jahreshauptversammlung beschließen konnte, wies er noch darauf hin, dass es ab sofort auch eine eigene Homepage der Fanclubs unter www.fanclub-nepomuk.de gibt.