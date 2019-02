Nepomuk ist jetzt offiziell ein Haßfurter

Jetzt ist es offiziell: Johannes von Nepomuk ist Bürger der Stadt Haßfurt! Der Zeiler Auswanderer, seit 1989 wohnhaft im Landratsamt, bekam zum 30. Umzugsjubiläum die Einbürgerungs-Urkunde von Haßfurts Bürgermeister Günther Werner ausgehändigt.

Die Statue, die einst in Zeil an der Altach als Brückenheiliger wachte, war zwei Mal von einem Auto gerammt worden, schließlich landete sie mit dem Gesicht voran im Wasser und wurde arg beschädigt, wie sich der damalige Bürgermeister Erich Geßner erinnert. Als der Nepomuk zur Reparatur musste und schließlich "auf Reha im Schloss Seehof" weilte, befand das dortige Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, dass die Figur von hohem kulturhistorischem Wert sei und keinesfalls mehr der Witterung im Freien ausgesetzt werden darf, denn das würde der Heilige nicht verkraften. Als unter anderem Erich Geßner damals das Landratsamt als neuen Wohnort für den Nepomuk ins Spiel brachte, empörten sich einige Zeiler über diese ungewollte und vom Bürgermeister eigenmächtig durchgeführte Abschiebung.

Es kam sogar zu hitzigen Diskussionen im Stadtrat deswegen, aber Geßner sagte bei der Einbürgerungszeremonie gestern im Landratsamt, dass es doch am gescheitesten wäre, darüber zu lachen, als sich zu ärgern, denn: "Humor ist die Speise der Seele", erklärte der Altbürgermeister. Er hatte als Nepomuks Kümmerer die Stadtbürgerschaft für den Heiligen in Haßfurt beantragt, vor allem, weil Nepomuk "in den Haßfurter Bürgerversammlungen das Rederecht haben möchte". Nachdem Zeil seinen Nepomuk los war, nahm eine Kopie den Platz des Originals ein. Auch die wurde schon einmal mit dem Auto gerammt, der damalige Landtagsabgeordnete Bernd Weiß führ kurz nach der Weinfest-Eröffnung 2008 dagegen. Der Original-Nepomuk bleibt aber trotzdem Zeiler: Haßfurts Bürgermeister Werner verlieh ihm ausnahmsweise die "doppelte Staatsbürgerschaft". al