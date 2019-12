Nepalhilfe mit eigenem Stand

Der Verein Nepalhilfe Kulmbach ist morgen auf dem Blaicher Weihnachtsmarkt mit einem Stand im Gewürzmuseum vertreten. Angeboten werden hochwertiger Tee und Kaffee, kunstvolle Holzschnitzereien, filigran bemalte Elefanten, kleine Buddhas, Karten aus handgeschöpftem Papier, Kaschmir-Schals, Filz-Artikel, Schmuck und Klangschalen. Das Museum ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der gesamte Erlös kommt armen Menschen in Nepal zugute. Es soll in Bildungsprojekte fließen, die den Kindern und Jugendlichen einen guten Start in ein selbstbestimmtes Leben erleichtern. red