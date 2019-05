Neben dem Dorfwettbewerb geht es um Blumenschmuck

Für die 27. Runde im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft - Unser Dorf soll schöner werden" ist am Montag, 3. Juni, Anmeldeschluss. Das teilt der Landkreis Lichtenfels mit. Parallel zu diesem Wettbewerb führt der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege heuer einen kreisinternen Wettbewerb zum Thema "Blumenschmuck" durch. Zu beiden Wettbewerben haben die Gartenbauvereine ein Anmeldeformular erhalten. Die Begehung erfolgt am 17. und 18. Juni. Die Anmeldungen können im Landratsamt Lichtenfels oder an der Umweltstation in Weismain abgegeben werden.

