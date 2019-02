"NCV rockt" mit "Revolver"

Der Neunkirchner Carnevalsverein (NCV) lädt ein zu " NCV rockt" - live on stage" mit der Musikband "Revolver" am Freitag, 15. Februar. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 14 Euro, Einlass ist ab 16 Jahren. Veranstaltungsort ist die Mehrzweckhalle der Mittelschule Neunkirchen am Brand. Kartenvorverkauf unter www.kartenvorverkauf-ncv.de. Am Samstag, 16. Februar, folgt dann um 19 Uhr die erste Prunksitzung am selben Ort. Am Sonntag, 17. Februar, ist ab 14 Uhr Kinderfasching in der Mehrzweckhalle. red