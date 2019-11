NCC stürmt das Rathaus

Der NCC versucht am morgigen Samstag, 16. November, die Macht im Rathaus zu übernehmen. Der Rathaussturm findet traditionell um 11.11 Uhr statt. Die Komitee-Mitglieder und Marschgarde des NCC sowie alle anderen Mitglieder treffen sich in Uniform und Kostüm um 10.45 Uhr am Feuerwehrhaus, von dort geht es mit Trommeln und Fanfaren zum Rathaus. sek