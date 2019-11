NBMB ist stolz auf seine "Goldkinder"

Der Kreisverband Kronach des Nordbayerischen Musikbunds (NBMB) traf sich zur Jahreshauptversammlung. Das Kreisorchester feierte heuer 25., das "Kreisseniorenorchester 50+" fünftes Jubiläum. Stimmungsvoll eingeläutet wurde die Versammlung von der Musikkapelle Nordhalben.

Kreisvorsitzender Wolfgang Müller berichtete von einem ebenso arbeits- wie ereignisreichen Jahr.

"Das Kreismusikfest in Weißenbrunn war eine beeindruckende Demonstration unserer Blasmusik im Landkreis", lobte er. Bewundernswerter Weise habe der Musikverein Weißenbrunn nahezu alle Festtage selbst musikalisch gestaltet. Der Heimat- und Trachtenverein Haig feierte 50-jähriges Bestehen; der Musikverein Frankenwald Windheim 110-jähriges. Dabei wurde das langjährige Mitglied Ferdinand Schmidt für 75 Jahre aktives Musizieren geehrt.

Das "Kreisseniorenorchester 50+", geleitet vom stellvertretenden Kreisdirigenten Markus Schnappauf, habe sich hervorragend entwickelt. Beim Doppel-Jubiläumskonzert im Kreiskulturraum bestritten die "Senioren" mit 47 Aktiven aus 20 Vereinen auf hervorragende Weise den ersten Teil. Das Kreisorchester unter Leitung von Kreisdirigent Roman Steiger bestand von 68 Musikern aus 23 Vereinen. "Es war ein super zweiter Konzertteil, den unsere Jungs und Mädels hingelegt haben", würdigte Müller dieses "beste Konzert aller Zeiten".

Dabei konnte man auch die neue Komposition für den Kreisverband und den Landkreis vorstellen und uraufführen: "Crana Musica", komponiert von Holger Mück.

Am vergangenen Wochenende fand eine Klausurtagung statt mit dem Ziel, den Kreisverband zukunftsfähig zu machen. "Wir stehen bei den Neuwahlen im nächsten Jahr vor einschneidenden Veränderungen", kündigte er an. Sowohl Kreisschriftführer Klemens Löffler als auch die beiden Kreisdirigenten möchten aus beruflichen Gründen ihre Ämter abgeben. Auch er selbst habe vor, nach der nächsten Periode aufzuhören beziehungsweise ins zweite Glied zurückzutreten.

Mehr Kommunikation

Besprochen wurde die Einführung von Schulungen beziehungsweise eines Meinungsaustausches für Vereinsvorsitzende und Dirigenten im Rahmen eines Stammtisches für Funktionäre. Für neue Vorsitzende möchte man einen Leitfaden erstellen. Auch eine Art Newsletter will man einführen.

Angedacht ist ein Lehrgang D 1 für Erwachsene sowie die Einführung eines Junior-Abzeichens auf Kreisebene. Die D 1-Lehrgänge sollen so umgestaltet werden, dass aus den Teilnehmern ein Kids-Orchester gebildet wird, das an jedem Kurstag eine Stunde miteinander musiziert und am letzten Kurstag ein Vorspiel für die Eltern hält.

Ausblick

Die nächsten Kreismusikfeste finden 2020 in Rothenkirchen und Tschirn, 2021 in Nurn und Wilhelmsthal sowie 2022 in Nordhalben statt; die nächsten Bundesbezirksmusikfeste 2020 in Stockheim sowie 2022 in Friesen, jeweils mit Wertungsspielen. Ein besonderes Highlight ist das Benefizkonzert des Marinemusikkorps Kiel am 31. März 2020 im Kreiskulturraum zugunsten der Jugendausbildung. Der offizielle Vorverkauf startet Anfang/Mitte Dezember.

Das Jahreskonzert der beiden Kreisorchester soll am 7. November 2020 stattfinden; der Ort steht noch nicht fest.

Kreisdirigent Roman Steiger berichtete von einer intensiven Probenarbeit beider Kreisorchester. Das Gemeinschafts-Konzert im vollbesetzten Kreiskulturraum sei ein Riesenerfolg gewesen. Beide Orchester hätten einen exzellenten Job gemacht.

Die Sonntagskonzerte auf der LGS-Seebühne werden weiterhin sehr gut angenommen. Erneut appellierte er an die Stadt Kronach, für eine Beschattung der Zuschauerplätze zu sorgen.

Unter den teilnehmenden Vereinen wurde 1000 Euro verlost. Das Geld ging an die Musikkapelle Nordhalben.

Nordhalbens Bürgermeister Michael Pöhnlein dankte allen, die sich mit ihrer Musik in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Nordhalben sei ein musikalisches Aushängeschild mit hervorragenden Klangkörpern. Der Bezirksvorsitzende des NBMB und NBMB-Vizepräsident Thomas Kolb zollte dem Kreisvorstand und den Vereinen größten Respekt für deren geleistete hervorragende Arbeit. Er warb für eine Beteiligung am Auswahl- und Schülerorchester des Bezirks.

Terminänderung

Bezirks-Jahreshauptversammlung ist am 26. Januar, 10 Uhr, in Stockheim. Die Jahreshauptversammlung ist am 16. Januar 2021 um 14 Uhr in Haig. Der bisherige November-Termin findet jetzt immer am dritten Samstag im Januar um 14 Uhr statt.

Heuer haben aus dem Landkreis 54 Musiker aus 18 Vereinen das Leistungsabzeichen in Bronze sowie 14 aus zwölf Vereinen in Silber bestanden. Der D 1-Lehrgang hat 38 Teilnehmer/innen aus 22 Vereinen. Zum D 2-Lehrgang haben sich bisher 19 Musiker aus elf Vereinen angemeldet. hs