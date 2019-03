Navigationssystem aus Auto geklaut

Am Donnerstag teilte der Besitzer eines VW Touran aus Untermembach in der Steinleithe den Diebstahl eines Navigationssystems aus seinem Fahrzeug mit. Der Mann wollte gegen 15 Uhr sein Fahrzeug aussaugen. Der Wagen wurde von einem Familienmitglied zuvor am Mittwoch gegen 18 Uhr in der Hofeinfahrt seines Anwesens abgestellt. Als der Mann die Fahrertür öffnete, musste er zunächst feststellen, dass der Touran offen stand. Das im VW festeingebaute Navigationssystem war fachmännisch ausgebaut worden und fehlte. Weiterhin musste der Mann feststellen, dass auch eine Werkzeugkiste aus dem Wagen entwendet wurde. Die Polizei Herzogenaurach sucht Zeugen, welchen in der fraglichen Zeit im Bereich Untermembach verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Diese werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 09132/78090 in Verbindung zu setzen. pol