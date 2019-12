Naturwissenschaftlicher Entdeckergeist

Gleich zwei Auszeichnungen konnte das Gymnasium Casimirianum in diesem Monat entgegennehmen. Als "MINT-freundliche Schule" erfüllt das Casimirianum die Kriterien, die von der unter der Schirmherrschaft von Kultusminister Michael Piazolo stehenden Initiative "MINT Zukunft schaffen!" unter wissenschaftlicher Begleitung entwickelt wurden. Mit seinem Engagement in der MINT-Förderung dokumentiert auf diese Weise das Casimirianum, dass auch für eine Schule mit Wurzeln im sprachlich-humanistischen Bereich in der Schulentwicklung die Förderung des naturwissenschaftlichen Entdeckergeistes und der Forscherfreude der Schüler ein wesentliches Anliegen ist, auch im Hinblick auf das spätere Berufsleben, heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu gehöre die Offenheit für die digitale Transformation, die das Lehren und Lernen am Casimirianum bereits seit einigen Jahren präge.

So konnte die Schule der Mitteilung zufolge auch die Auszeichnung als "Digitale Schule" entgegennehmen, die ihrem umfangreichen Portfolio im Bereich der Qualifizierung der Lehrkräfte, des Konzepts sowie der Technik und Ausstattung Rechnung trägt.

"Wir freuen uns sehr über die Anerkennung, die unsere Arbeit durch diese Ehrung erfährt, und werden unseren Weg in die Zukunft der Bildung unserer Schülerinnen und Schüler motiviert weiter beschreiten", so der stellvertretende Schulleiter Monty Hannusch, der zusammen mit dem Leiter des Teams Digitale Schule, Peter Carl, die Ehrung entgegennahm. red