Coburg vor 14 Stunden

Naturwissenschaftliche Zaubereien in der VHS

Eine "hüpfende Flamme" oder "gebogenes Wasser" können junge Zauberschüler mit Begleitperson in einem Kurs am Freitag, 22. November, ab 16 Uhr in der Lehrküche der Volkshochschule ausprobieren. Die Zau...