Die Volkshochschule Kronach bietet mit Anita Dorsch den Kurs "Naturwerkstatt für Kinder - Kreatives aus Zweigen" an. In der neuen Serie "Naturwerkstatt für Kids" lernen die Kinder, wie sie mit Naturmaterialien kreativ sein können. Diesmal arbeiten die Kinder mit verschiedenen Arten von Zweigen, die von der Natur gefärbt oder in interessante Formen gebracht wurden. Die Kinder können aus verschiedenen Musterwerkstücken (Türschmuck, Gefäßfüllung o.ä.) wählen und sich dann gestalterisch austoben. Das Gestalten mit den Händen, das Fühlen der verschiedenen Materialien und Kombinieren der Farben lässt schnell Freude aufkommen. Der Kurs findet am Mittwoch, 11. März, von 16 bis 18 Uhr bei Blumen Dorsch, Dobersgrund statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/6060-0 oder unter www.vhs-kronach.de. red