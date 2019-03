Naturverbundener Jubilar in Grün

Johann Scholz feierte 90. Geburtstag. Neben den Familienangehörigen gehörte Bürgermeister Egon Herrmann zu den ersten von zahlreichen Gratulanten. Das Gemeindeoberhaupt entbot auch die Glückwünsche von Landrat Klaus Löffler und wünschte dem Jubilar noch viele schöne Jahre im Ortsteil Grün in der Gemeinde Weißenbrunn.

Johann Scholz ist in Odrau im Sudetenland geboren. Er wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aus seiner Heimat vertrieben. Zunächst fand er im Allgäu in einem landwirtschaftlichen Betrieb eine Anstellung. Hier lernte er auch seine Ehefrau kennen, mit der er 1954 den Bund der Ehe schloss. Zwischenzeitlich arbeitete er einige Zeit als Bergmann in einem Bergwerk bei Essen. Nach der Heirat fanden beide ein Domizil in Grün bei Weißenbrunn, der Heimat der Ehefrau, wo der inzwischen verwitwete Jubilar bis heute noch wohnt.

Viele Jahre verdiente er seinen Broterwerb im Steinbruch und auch als Bauarbeiter. Der rüstige Rentner ist naturverbunden und liebt seinen Garten und Spaziergänge. Gerne schließt er sich auch Tagesausflügen der Senioren an. An vielen IVV-Wanderungen hat er als Mitglied im Wanderverein teilgenommen. Lange Zeit war Scholz auch aktiver Fußballer beim FSV Danndorf. Seit seine Ehefrau im Jahr 2015 verstorben ist, lebt der Jubilar alleine in seinem Wohnhaus und versorgt sich selbstständig. Täglich ist er auch noch mit seinem E- Roller unterwegs.

Besonders freut er sich über den Besuch der beiden Enkelinnen Bianca und Carolin, die ebenso zum Ehrentag gratulierten, wie Sohn Alfred und Schwiegertochter Barbara. eh