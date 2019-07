Naturstudien mit Bleistift und Tusche

Pflanzen bergen einen grenzenlosen Formen- und Strukturreichtum. Mit Bleistift und Tusche entstehen dabei in einem Kurs am Freitag, 19. Juli, unter Anleitung von Eckard Henzler sehr reizvolle Skizzen nach der Natur. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Beginn ist um 14 Uhr auf dem Hof der Familie Henzler in Erlach. Die Teilnehmergebühr einschließlich Material beträgt 15 Euro. Bei Regen entfällt die Veranstaltung. Anmeldungen nimmt die Umweltstation Weismain unter Telefon 09575/921455 oder per E-Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de entgegen. red