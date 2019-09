Naturspaziergang: ab durch die Hecke

Im Frühherbst laden Bäume und Sträucher mit buntem Laub und leuchtenden Früchten zum Entdecken ein. Bei einem Naturspaziergang am Sonntag, 29. September, erfahren die Teilnehmer Interessantes über Heckenpflanzen und folgen den Spuren der tierischen Gäste in diesem vielfältigen Lebensraum. Die ungefähr zweistündige Tour wird von der Kräuterpädagogin Nora Pfeil geleitet. Für diese Veranstaltung des Bundes Naturschutz wird ein kleiner Teilnahmebeitrag erhoben. Treffpunkt ist um 14 Uhr in Gaustadt, Kreuzung Breitäckerstraße/Rothofer Weg. red