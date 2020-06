Naturschutzpreis für Gärten ausgeschrieben

Bereits zum 25. Mal wird der Naturschutzpreis der Vereinigten Raiffeisenbanken in Zusammenarbeit mit den Kreisverbänden für Gartenbau und Landespflege Forchheim und Erlangen-Höchstadt ausgeschrieben. In diesem Jahr lautet das Thema "Ökologischer Nutz- und Ziergarten zur Selbstversorgung und als Rückzugsort zur Entspannung". Dotiert ist der Wettbewerb wieder mit 5000 Euro.

Hans Schilling vom Landratsamt Forchheim ist Vorsitzender der Jury, berichtet Vorstand Rainer Lang von den Vereinigten Raiffeisenbanken. "Nicht nur in diesen schwierigen Zeiten mit Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverboten kann der eigene Nutz- und Ziergarten eine sehr wichtige Rolle in unserem täglichen Tagesablauf einnehmen", so Schilling. Die körperliche Beschäftigung in der Natur könne Fitness und Gesundheit fördern. "Der Garten sollte aber nicht nur zur ständigen Beschäftigung, sondern auch der Erholung und Entspannung dienen", beschreibt Schilling weiter das neue Thema. Prämiert werden sollen Gärten, in denen eine Kombination dieser Punkte besonders gelinge.

Teilnahmeberechtigt sind Bürger im gesamten Geschäftsgebiet der Vereinigten Raiffeisenbanken. Die Preisträger der vergangenen drei Jahre können nicht erneut prämiert werden. Ausschreibungsunterlagen gibt es bei den Vereinigten Raiffeisenbanken oder unter www.raibank.de/naturschutz. Anmeldungen werden in allen Geschäftsstellen der Bank entgegengenommen sowie bei den Kreisverbänden für Gartenbau und Landespflege Forchheim und Erlangen-Höchstadt. Anmeldeschluss ist der 31. Juli 2020. red