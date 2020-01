Naturschutzmaßnahmen und Landschaftspflege gefördert

Die Regierung von Unterfranken hat 2019 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Unterfranken mit insgesamt 3,8 Millionen Euro gefördert. Dabei wurden ca. 415 000 Euro direkt an die Naturparke ausgezahlt und 3 385 000 Euro in Maßnahmen der Landschaftspflege investiert. Die Mittel wurden vom Bayerischen Landtag bereitgestellt. Im Rahmen des Landschaftspflege- und Naturparkprogramms wurden vor allem die Pflege der Naturschutzgebiete und Naturparke und anderer Biotope, Maßnahmen zur Besucherlenkung und -information in Schutzgebieten, sowie die Sicherung von Quartieren gefährdeter Tierarten bezuschusst, heißt es in einer Mitteilung. Die Förderung in den fünf Naturparken umfasste neben Landschaftspflegemaßnahmen auch Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung naturverträglicher Erholungsnutzungen. Als Ansprechpartner vor Ort wurden in den Naturparken für die Bereiche Naturschutz und Landschaftspflege vier Ranger eingestellt. Weitere Einstellungen sind vorgesehen. ruf