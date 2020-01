Naturschutzgebiet kommt

Rund 70 Bürger informierten sich bei einer Dialogveranstaltung über die Zukunft des Sonderlandeplatzes. Im Mittelpunkt des Interesses standen vor allem die Instrumentenflugtauglichkeit und das geplante Naturschutzgebiet.

Beim Stadtteilgespräch im September war die luftrechtliche Genehmigung zum Instrumentenflugbetrieb heiß diskutiert worden. Sorge bereiten den Bürgern die Lage der Leuchtfeuer und eine mögliche Blendwirkung für die Nachbarschaft.

Nachtflugverbot bleibt

"Das ist nicht zu befürchten", betonten Fachplaner Karsten Rupp und Christian Vohl, Flugbetriebsleiter der Firma Brose. Die Beleuchtung werde jeweils erst wenige Minuten vor der Landung in Betrieb genommen und danach wieder abgeschaltet. "Auch am Status des Sonderlandeplatzes und am Nachtflugverbot wird sich nichts ändern", ergänzte Oberbürgermeister Andreas Starke. Der OB freute sich über die aktuelle Einigung mit dem Bund Naturschutz zur Schaffung eines Naturschutzgebiets am Sonderlandeplatz.

"Das ist ein Musterbeispiel für einen erfolgreichen Interessenausgleich zwischen Naturschutz und Technik, zwischen Biotopen und wirtschaftlicher Nutzung," hob Starke hervor. "Die Biotope, vor allem der Sandmagerrasen, konnten in den vergangenen 110 Jahren nur entstehen und erhalten werden, weil der Flugbetrieb die Natur begünstigte," erläuterte Starke. Wie es weitergehe, habe jetzt die Regierung von Oberfranken in der Hand. red