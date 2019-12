Naturschutzbeiräte aus dem Landkreis

Der Naturschutzbeirat bei der Regierung von Unterfranken ist in dieser Woche in seine zehnte Amtsperiode gestartet. Anlässlich der konstituierenden Sitzung des Gremiums bei der Regierung von Unterfranken in Würzburg überreichte Regierungspräsident Eugen Ehmann den neuen Beiratsmitgliedern sowie ihren Stellvertretern die Ernennungsurkunden. Der Beirat steht der höheren Naturschutzbehörde und damit der Regierung von Unterfranken als Beratungsgremium zur Seite stehen. Dem Naturschutzbeirat, dessen Amtszeit fünf Jahre beträgt, gehört auch der Eberner Klaus Mandery an; er ist Kreisvorsitzender des Bundes Naturschutz. Stellvertretendes Beiratsmitglied ist der Pfarrweisacher Alexander Freiherr von Rotenhan. red