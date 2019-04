Naturschutz in der Diskussion

Um den Naturschutz geht es bei einer staatlichen Veranstaltung am Dienstag, 7. Mai, in Eltmann.

Das Flora-Fauna-HabitatGebiet "Buchenwälder und Wiesentäler des Nordsteigerwalds" ist in das europäische Netz besonderer Schutzgebiete "Natura 2000" der Europäischen Union (EU) eingebunden. Das Gebiet beheimatet Offenland-Arten und -Lebensräume, die nur noch selten vorkommen, wie die Regierung von Unterfranken in Würzburg mitteilte. Zu diesen Arten gehören etwa der Dunkle und Helle Wiesenknopf-Ameisen-bläuling. Als wertvolle Lebensräume gelten die artenreichen Flachland-Mähwiesen.

Planungen

Zur Erstellung des Offenlandteils des Managementplans für das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet "Buchenwälder und Wiesentäler des Nordsteigerwalds" wurden von einem Planungsbüro im Auftrag der Regierung von Unterfranken Kartierarbeiten zu vorkommenden Arten und Lebensräumen ausgeführt, die jetzt abgeschlossen sind. Um alle Beteiligten in die Planungen einzubeziehen, wird ein "Runder Tisch" für die Offenlandflächen des Flora-Fauna-Habitat-Gebiets einberufen, an dem die Ergebnisse der Kartierungen vorgestellt und die geplanten Erhaltungsmaßnahmen erörtert werden. Die Höhere Naturschutzbehörde an der Regierung von Unterfranken lädt daher alle Interessierten zum runden Tisch "Offenland" für Dienstag, 7. Mai, 15 Uhr, in der Stadthalle Eltmann (Klenze-Saal) ein. red